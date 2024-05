Seltik osvojio 53. titulu prvaka Škotske

Fudbaleri Seltika kolo prije kraja šampionata odbranili su titulu prvaka Škotske.

Zeleno-bijeli iz Glazgova gostovali su Kilmarnoku i sa nova tri boda stekli nedostižnu prednost ispred gradskog rivala Rendžersa.

Pobjeda nijednog trenutka nije dolazila u pitanje, Seltik je već na poluvremenu imao tri gola prednosti, a na kraju je slavio sa 5:0 (3:0). Golove su postigli Aida u petom, Madea u 12, Forest u 35. i O’Rajli u 52. i 71. minutu.

Tim Brendana Rodžersa kolo prije kraja ima 90 bodova, šest više od Rendžersa.

Seltik je osvojio treću uzastopnu titulu prvaka Škotske, čak 12-tu u posljednjih 13 sezona, ali gradski rival Rendžers i dalje je apsolutni rekorder sa 55 titula, dvije više od komšija.

2021/22 2022/23 2023/24#CelticFC are crowned Champions of Scotland AGAIN! Three-In-A-Row for Glasgow's Green & White - Congratulations to Brendan and the Bhoys! pic.twitter.com/Ay8QmwyvRo