Seltik u Zenici srušio snove FK Sarajevo

Fudbalski klub Sarajevo nije uspio da ispiše istoriju i plasira se u grupnu fazu Lige Evropa. Snove bh. prvaku da postane prvi bh. klub koji je zaigrao u grupnoj fazi jednog evropskog takmičenja srušio je škotski velikan Seltik, koji je večeras u Zenici slavio u utakmici plej-ofa Evropa lige rezultatom 1:0.

Ovo je bio treći pokušaj bordo tima da se kroz plej-of plasira u grupnu fazu (Kluž, Borusija Menhengladbah), a ovaj put slavni tim iz Glazgova je iskoristio jednu grešku domaćeg sastava koji je tako završio sjajnu evropsku avanturu.

Prvo poluvrijeme nije ponudilo mnogo, bilo je to taktički nadmudrivanje. Domaći su sjajno stajali na terenu, Seltik je od početka nametnuo svoj stil igre, imao veliki posjed lopte, ali nije uspjevao da ozbiljnije ugrozi golmana Kovačevića. Prvi opasan napad izvelo je Sarajevo. Bila je to kontra preko Benjamina Tatara, ali su domaći na kraju dobili tek korner, nakon što je Tatar pogodio spoljni dio mreže. Do kraja tek jedan pokušaj gostiju, koji je završio u rukama golmana bordo tima. U posljednjem napadu Fanimo je morao bolje reagirati nakon dobre akcije Sarajeva.

U drugom dijelu ista slika na terenu. Gosti su držali loptu, dok je Sarajevo čekalo šansu iz tranzicije i kontre. U 54. minuti Elejunusi je zagrijao dlanove Vladana Kovečevića koji su sigurno odbranio udarac sa 20-tak metara. Četiri minute kasnije opsan korner za bordo tim, ali Miličević je bio prekratak. Fizički spreminiji Škoti su bili sve opasniji. U 64. minuti Kristi je šutirao preko gola, a u 68. je Elhamed takođe bio neprecizan.

Terensku incijativu Seltik je krunisao u 70. minuti. Kristi je šutirao sa vrha šesnaesterca, Kovačević je odbranio loptu, ali samo do Eduarda koji sa svega par metara pogađa mrežu za 1:0. Do kraja je bh. prvak pokušao da dođe do poravnanja, ali nisu imali previše šansi da to urade, obzirom da je fizička snaga došla do izražaja. Kovačević je u 75.minuti zaustavio opasan udarac Kristija, a tri minute kasnije Đokanović je spriječio gotovo čist pogodak Škota.

Do kraja susreta gosti su rutinski priveli utakmicu kraju i plasirali se u grupnu fazu takmičenja Liga Evrope.