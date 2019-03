Seltik u finišu do pobjede u škotskom derbiju

Fudbaleri Seltika pobijedili su Rendžers u svjetski poznatom "Old Firm" derbiju rezultatom 2:1.

Seltik je slavio u 31. kolu škotskog šampionata, pa se pobjedom udaljio na 13 bodova prednosti nad Rendžersom dva kola prije kraja regularnog dijela lige.

Prednost domaćinu donio je Eduard u 27. minutu, a problemi su za ekipu Stivena Džerarda postali još veći kada je napadač Morelos četiri minuta kasnije dobio direktan crveni karton.

Ipak, gosti su uspjeli da izjednače u 63. minutu, kada je mrežu Baina zatresao Kent.

Seltik je koristio prednost igrača više, ali nije uspjevao da dođe do gola, barem ne sve do 86. minuta. Lopta je tada došla do Foresta, a on je preciznim šutem donio pobjedu i nova tri boda svojoj ekipi.

Rendžers je mogao da šokira Seltik Park, ali je ogromnu priliku u 90. minutu propustio Voral.

(b92)