Selver Hodžić zadovoljan igrom protiv Portugala

Selektor ženske fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Selver Hodžić zadovoljan je rezultatom i nastupom svog tima u duelu na stadionu “Bilino polje” u Zenici protiv favoriziranog Portugala.

Meč je odigran u okviru 5. kola kvalifikacija za plasman na EURO 2025 u Švajcarskoj i završen neriješeno 0:0.

“Zmajice” su, nakon gostujućeg poraza od Portugalki u 1. kolu s 0:3 te na domaćem terenu od Sjeverne Irske s 1:3, ušle u seriju od tri utakmice bez poraza, a pri tome su Maltu savladale u gostima s 1:0 te u Zenici 2:1.

U zadnja su tri meča primile samo jedan gol, što je selektoru Hodžiću jasan znak da napreduju te da su na pravom putu. Pogotovo nakon što su izbjegli poraz protiv Portugala.

„Sve čestitke igračicama. Stvarno su ostavile srce na terenu. Sve što smo dogovorili, one su i ispoštovale. I više od toga. Imali smo u prvom poluvremenu sigurno najbolju šansu na utakmici, u samom finišu, kada je Maja Jelčić bila u prilici, ali nismo dali gol. Sve je bilo perfektno odigrano“, kazao je Hodžić, koji je istakao kako su u prvom dijelu imali još nekoliko dobrih tranzicija:

„Možda smo, u prvom poluvremenu, mogli malo bolje da iskoristimo Selmu Kapetanović da prenesemo brže loptu, ali to je Portugal. Nije to neka bezvezna ekipa. Vidjeli smo da njihov trener nije bio zadovoljan igrom i da je mijenjeo igračice i sistem, a često je reagirao sa klupe. Ali, to je bilo zbog nas, što smo mi odigrali jednu tako kvalitetnu utakmicu. Sve čestitke mojim igračicama“, kazao je Hodžić.

