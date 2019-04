Sergej: Ja sam vezni Zlatan Ibrahimović

Sergej Milinković-Savić je u posljednjih nekoliko prelaznih rokova na meti najvećih evropskih klubova, ali niko nije želio da plati Laciju 100 miliona evra za njegov prelazak.

Reprezentativac Srbije je izjavio kako je želio ostati u Laciju jer želi ostaviti dubok trag u Rimu.

"Znao sam da ću ostati u Laciju. Svakodnevno čujem mnoge priče, ali me one ne interesuju", rekao je Milinković-Savić koji je potom neskromno izjavio kako je Fabio Kapelo u pravu kada je rekao da je on "vezni Zlatan Ibrahimović".

"Zaista volim Ibrahimovića, i kao igrača i kao osobu i legendarni Kapelo je u pravu kada me uporedio sa njim. Slični smo fizičkom konstitucijom, imamo istu tehniku, a i u skoku sam opasan kao on. Ja sebe zaista vidim kao veznog Zlatana Ibrahimovića", rekao je Milinković-Savić.

Da li će se i Ibrahimović oglasiti na ovo, vjerovatno ćemo saznati veoma brzo.

