Sergej Jakirović se izvinio zbog poraza

Ispričao bih se svim našim navijačima, svima kojima Dinamo nešto znači i koji ga vole jer ovo nije ni blizu pravoj momčadi, podbacili smo u svim momentima nogometne igre, istakao je trener Dinama Sergej Jakirović neposredno nakon utakmice u kojoj je Lokomotiva slavila u Maksimiru sa 3:0 u ranije odgođenoj utakmici 4. prvenstvenog kola.

„Da mi je nakon priprema netko rekao da će biti ovako, ne bih vjerovao. Ništa nije ukazivalo na to. Bio je to podbačaj, loša večer, najgora večer... Naravno da sam šokiran, za ovo nema opravdanja, a to što smo izgubili manje mi je važno od načina na koji smo izgubili. To nije razina Dinama. Želim čestitati Lokomotivi na dobroj i efikasnoj utakmici, ona je realizirala ono što mi nismo, nešto je i stvorila“, dodao je trener Jakirović.

On je prokometarisao i otvaranje utakmice njegovih igrača.

„Čak smo na samom početku imali dvije akcije, dvije prilike, a onda odmah u razmaku od dvije minute primili dva gola. Neke su reakcije bile neshvatjive, možda i kao posljedica šoka nakon primljenih golova. Apsolutno preuzimam odgovornost na sebe, ja sam tu prvi istureni, nemam problema s tim. Moramo dobro analizirati ovu utakmicu, popričati. Puno je utakmica, imamo kvalitetu i moramo je pokazati. Naše psihološko stanje mora biti puno bolje. Kažem, ništa nije ukazivalo na ovo. Da nam se to dogodilo u jesenskoj polusezoni u onakvom ritmu, rekao bih – u redu. Ali, ovo je velika nepoznanica u ovom trenutku za mene“, istakao je Jakirović.

