Sergej Milinković-Savić u Junajtedu - 60.000.000€?

Mančester junajted nije dobro počeo ni ovu sezonu u Premijer ligi, pa čelnici "crvenih đavola" užurbano rade na novim pojačanjima.

Na "Old trafordu" ponovo su se okrenuli Sergeju Milinković-Saviću, za koga se cijelog ljeta piše da će napustiti Lacio (kao i godinama unazad), ali se to još nije desilo.

Prema pisanju britanskog "Telegrafa" to bi konačno moglo da se desi, jer je Junajted na čelu sa Erikom ten Hagom krenuo u akciju.

Holađnanin želi da pojača vezni red, najprije Adrijanom Rabioom, koji je praktično pred potpisom, a onda i Srbinom.

Navodno bi engleski klub bio voljan da plati 60.000.000 evra na ime obeštećenja, što bi vjerovatno zadovoljilo Lacio, budući da je Milinkovič-Saviću ostalo još godinu dana ugovora.

(B92.net)

