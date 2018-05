Serhio Buskets zbog Večitog derbija mislio da je u Srbiji rat

Milorad Mažić, najbolji srpski fudbalski arbitar, otkrio je neke zanimljive detalje u prebogatoj sudijskoj karijeri.

Mažić, koji će suditi na Mundijalu u Rusiji, pričao je za "Mondo", za koji je rekao kako je suditi derbi i šta mu je jednom prilikom rekao Serhio Buskets.

"Ta (derbi) utakmica je za mene uvek bila nešto posebno. Nikakve izjave iz tabora Večitih rivala ne mogu da mi pokvare užitak. Srećom, isključio sam se i ne pratim šta se piše. Posle jedne utakmice na kojoj je gorela tribina na stadionu Crvene zvezde, sudio sam Barseloni u Ligi šampiona. Buskets mi je prišao u tunelu i pitao me da li je to u Srbiji počeo rat. Odgovorio sam mu da je to kod nas normalno. Šta drugo da mu kažem? Mene pritisak dodatno motiviše i zato mi je svejedno da li klubovi izdaju saopštenja i da li u njima pominju moje ime", rekao je Mažić.

Mažić će u Rusiji zajedno suditi sa pomoćnicima Ristićem, Đurđevićem, Đokićem i Grujićem.

"Najviše bih voleo da Srbija uđe u završnicu šampionata i da nas Komisija automatski eliminiše iz konkurencije za finale. Fudbal se igra zbog igrača i zbog tih reprezentacija, a ne zbog sudija. Nama je čast i privilegija što smo se našli na spisku za Mundijal", kazao je Mažić.

Najbolji srpski arbitar otkrio je i kako je suditi Zlatanu Ibrahimoviću.

"Što se tiče Zlatana, to je jedini igrač za koga zaista morate dobro da se pripremite uoči utakmice. Nije problem ako nekom svojom odlukom naljutite publiku, problem je ako Ibrahimovića okrenete protiv sebe. E, to onda nije nikako dobro", ističe Milorad Mažić.

