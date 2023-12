Serhio Ramos se vratio muzici

Poslije nekoliko godine pauze, fudbaler Serhio Ramos vratio se muzici, pri čemu je zajedno sa sastavom Los Yakis izveo pjesmu "No me contradigas". As fudbalskog kluba Sevilja tako pjeva da podsjeća da je iz legendarne grupe Gipsy Kings.

Pjesma "No me contradigas" govori o prolaznosti života i kako je suvišno gubiti vrijeme na sitnice i gluposti, već treba da se uživa u zdravlju, slobodi i porodici, prenosi "Telegraf".

