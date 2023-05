Sevilja osvojila Ligu Evrope

Fudbaleri Sevilje savladali su Romu rezultatom 4:1 i osvojili Ligu Evrope.

Pravi spektakl gledali su navijači na "Puškaš areni" u Mađarskoj.

Nakon 90 minuta igre pobjednika nije bilo. Kako je meč završen rezultatom 1:1, šampiona je iznjedrila penal lutrija. Tu se bolje snašao španski tim koji je pogodio četiri udarca sa "bijele tačke", naspram jednog Italijana.

Bio je to duel dva tima sa impozantnim statistikama. Sevilja nikada nije izgubila finale Lige Evrope, igrali su ih šest, dok Žoze Murinjo nikada nije izgubio evropsko finale, sve to garantovalo je uzbudljivo finale, a to su navijači i dobili. Nakon velike drame jedna od tih tradicija je srušena.

Prvo poluvrijeme obilovalo je uzbuđenjima. Prvo je Leonardo Spinacola imao sjajnu priliku u 12. minutu. Imao je priliku u srcu šesnaesterca da raspali po lopti, ali je Bonu bio pribran i odlično je reagovao.

Mirno je bilo sve do 35. minuta kada je Roma šokirala Sevilju. Sjajno je nakon brzo izvedenog prekida proigran po sredini Paolo Dibala koji je uspio između čuvara da dođe do lopte i matira Bonua za 1:0.

Prepustila je Roma inicijativu na početku drugog poluvremena Sevilji, imali su nekoliko izleta na polovinu rivala, a potom od 55. minuta došli su Španci do izjednačenja.

Ivan Rakitić je poslao odličnu loptu po desnoj strani. Nespretno ju je u svoju mrežu usmerio Đanluka Mančini u pokušaju da interveniše ispred Jusufa en Nesirija.

Pet minuta kasnije mogla je Roma do novog vođstva. Igrao se 60 minut nakon odličnog centaršuta Rodžer Ibanjez i Abraham imali su priliku da zatresu mrežu rivala.

Pobjesnili su Italijani nakon odluke Entonija Tejlora da dosudi penal nakon što je Ibanjez oborio Lukasa Okamposa. Ipak, nakon pregleda VAR snimka preinačio je svoju odluku.

Kako se bližio kraj meča rasle su tenzije. Na drugoj strani je u 81. minutu Entoni Tejlor propustio priliku da svira penal za Romu iako je lopta pogodila igrača Sevilje u ruku. Nije mogao da se pomiri sa time ni pomoćnik Žoze Murinjo koji je dobio javnu opomenu.

U posljednjem, šestom minutu produžetaka imala je Sevilja napad za pobjedu prijetili su Španci preko Susa i Fernanda, ali bez promjene rezultata.

U prvom produžetku nijedan tim nije želio da rizikuje. Čekali su grešku protivnika, ali je nisu dočekali, ostalo je 1:1.

Ni nakon drugog produžetka golova nije bilo, te je šampiona Lige Evrope odlučivala penal lutrija.

Tu se bolje snašla Sevilja. Bonu je odbranio udarac Mančinija, a nakon treće serije Bonu skida udarac i Ibanjezu. To je bilo dovoljno da španski tim slavi 4:1