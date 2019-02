Simeone na lud način proslavio gol pa objasnio zašto

Dijego Simeone potpuno je odlijepio od sreće kada je Atletiko poveo protiv Juventusa u osmini finala Lige šampiona.

U 78. minutu je Himenez dao gol Staroj dami, a Simeone je pao u trans i malo je pretjerao u slavlju, hvatajući se za međunožje.

Želio je temperamentni Argentinaca da pokaže koliko su hrabri njegovi igrači, jer nisu ustuknuli poslije VAR poništavanja gola Alvara Morata, a bilo je revolta zbog ove intervencije.

Naprotiv, još jače su krenuli ka golu Juventusa i zapravo je opet VAR mogao da poništi pogodak.

Ovaj put se tome nije pribjeglo, a ljubitelji fudbala su se do suza nasmijali Čolovom slavlju...

Nakon utakmice trener Atletika je objasnio svoj način proslave.

"Napravio sam istu stvar kao igrač Lacija protiv Bologne. Napravio sam to opet da pokažem našim navijačima da imamo mu**. Moj gest nije bio usmjeren protiv Juventusa, već prema našim navijačima. Priznajem, to nije bio lijep gest, ali osjetio sam potrebu da to napravim" objašnjavao je Simeone nakon posljednjeg sudijskog zvižduka i dodao:

"Teška utakmica, baš smo se borili, Dijego Kosta je istrčao na teren iako nije 100 odsto spreman. E, zato sam morao da pokažem kako smo se osjećali. Mogu samo da se izvinim svima koji su se osjetili uvrijeđenim, međutim, ovo je bilo iz srca", rekao je Simeone.