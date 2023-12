Sin poznatog pjevača nastupa u Premijer ligi BiH

Andrija Rajović, sin popularnog folk pjevača Bobana Rajovića, od ljeta ove godine nastupa u Premijer ligi Bosne i Hercegovine u fudbalu, prenosi faktor.ba.

Mlađi Rajović nosi dres GOŠK-a iz Gabele, a u elitnom rangu bh. fudbala je u jesenjem dijelu sezone odigrao četiri meča. Riječ je o 22-godišnje veznjaku koji je ponikao u Crvenoj zvezdi.

Nakon toga fudbalski put ga je potom vodio u Hvidovre u Danskoj. Potom je igrao za Zvijezdu 09, Spartak iz Subotice, Rudar iz Prijedora, a prije dolaska u Gabelu nastupao je za Iskru iz Danilovgrada.

Njegov otac Boban nedavno za medije pričao o tome kako je njegovom sinu u karijeri, suprotno onome što mnogi misle, dosta odmoglo to što je njegov sin.

Andrija je tako od oca zahtijevao da ne dolazi na njegove utakmice kako bi svoju karijeru gradio bez njegovog imena.

„Moj sin Andrija imao je otežavajuću okolnost kada je bavljenje fudbalom u pitanju jer sam mu ja otac. Htio sam da ga se odreknem medijski zbog toga što su mnogi mislili da karijeru gradi preko mog imena. Nekoliko puta me je molio da ne dolazim na utakmice da ga bodrim da njegovi saigrači ne bi pogrešno protumačili moj dolazak. Odem da kupim kartu da bih došao na utakmicu, a on počne da me moli da se ne pojavljujem. Htio sam da ispoštujem njegove odluke i svaki put bih ga poslušao“, kazao je popularni pjevač, piše faktor.ba.

Bobanovi fanovi ističu kako Andrija nevjerovatno liči na oca.

