Sina pokupio iz škole i odveo na utakmicu, pogledajte opravdanje

Svjedoci smo da se fudbal voli širom svijeta, ali kod Italijana ponekad dobija takve obrise koji iznova uspijevaju da nas zadive i ostave bez riječi. Takav je slučaj sa navijačima Atalante.

Njihov tim večeras na San Siru igra prvi meč nokaut faze Lige šampiona u istoriji protiv Valensije, očekuje se uz podršku od preko 50.000 ljudi. Italijanski mediji u šali pišu da je čitav Bergamo doputovao večeras u Milano, a koliko je važna utakmica za ljude iz malog grada u Lombardiji neka posvjedoči i ovaj detalj.

Otac jednog dječaka napisao je opravdanje razrednom starješini svog sina koji se danas nije ni pojavio u školi.

"Samo da vas obavijestim da ovog popodneva Edoardo neće prisutvovati nastavi iz kulturno-istorijskih razloga. Zajedno sa svojim ocem prisustvovaće pisanju istorije u knjigama Bergama. Napred Atalanta! - napisao je navijač Boginje iz provincije.

