Siniša Mihajlović ima virus korona

Trener fudbalera Bolonje, Siniša Mihajlović, ima korona virus.

To su potvrdili italijanski mediji, pa je "upaljen alarm" jer je Mihajlović dio rizične grupe, jer se tek nedavno oporavio od leukemije.

U posljednjih nekoliko nedjelja, Mihajlović je uživao sa porodicom u odmoru i bio je dio masovnih okupljanja i žurki, a sada je na testovima potvrđeno da je negdje i zaražen.

Na sreću, za sada je asimptomatičan i ne osjeća nikakve uticaje virusa, ali će ostati u izolaciji u naredne dvije nedjelje.

Potvrđeno je i da će se testirati igrači i stručni štab Bolonje u ponedjeljak, a kod Mihajlovića je utvrđeno da ima koronu poslije brisa kom je bio podvrgnut kada se vratio u grad i klub.

(Telegraf.rs)

