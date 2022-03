Siniša Mihajlović mora opet u bolnicu, leukemija se možda vratila

Trener Bolonje Siniša Mihajlović mora ponovo u bolnicu zbog bojazni da se leukemija vratila.

Mihajlović je na vanrednoj konferenciji za medije izrazio uvjerenost da ovaj put od starta zna šta treba da radi.

"Kao i uvek, igram otvoreno. Poslednjih godina radim duboke analize posle bolesti, ali nakon poslednjih nažalost su se pojavili alarmi da postoji rizik od povratka bolesti. Početkom sledeće nedelje moraću da odsustvujem i biću hospitalizovan. Za razliku od pre dve i po godine, sada znam šta treba da radim, nadam se da je u pitanju kratko vreme, ali ću svakako morati da preskočim neke utakmice", izjavio je Mihajlović, prenosi B92.

"Ovoga puta, da upotrebim fudbalski izraz, neću uklizati u protivnika, ali ću igrati unapred. Ova bolest je veoma hrabra kada se vratila da se suoči sa protivnikom kao što sam ja. Ovo je put mog života. Ponekad naiđete na iznenadne rupe, možete da padnete, ali morate da smognete snage da ustanete", dodao je Mihajlović.

Podsetimo, Mihajloviću su ljekari iz Bolonje 2019, dan pred početak priprema, utvrdili da boluje od akutne leukemije.

Njemu je u međuvremenu, poslije tri serije hemoterapije, presađna koštana srž i izgledalo je da situacija ide nabolje.

Sinisa Mihajlovic has announced that he’ll be returning to hospital to undergo a new round of treatment due to leukaemia. https://t.co/FmJHs3vgMK #Mihajlovic #Bologna #SerieA #Calcio