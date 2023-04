Širer o dvojcu Njukasla: Bili su užasni (VIDEO)

Legenda Njukasla, Alen Širer kaže da su Nik Poup i Sven Botman bili "užasni" zbog uloge koju su odigrali u golu koji je Kurt Zuma postigao za Vest Hem protiv "Svraka" u srijedu naveče na londonskom stadionu.

Uprkos tome što je to bila jedina primjedba na izvedbu Njukasla, Širer je smatrao da je ekipa Edija Houa bila "dobra" protiv tima kojem prijeti ispadanje.

Njukaslova odbrana bila je izvanredna ove sezone, s Nikom Poupom koji je osigurao 13 mečeva bez gola, dok je Sven Botman igrao veliku ulogu u tome, ali Zumin gol glavom iz ugla bio je rijedak pogodak koji su "Svrake" primile.

Uprkos svemu tome, ekipa koja juri Ligu šampiona, koja se nalazi na trećem mjestu na tabeli Premijer lige, dobro je utisnula svoj autoritet u trci za završetak prvenstva, među prva četiri.

"To su dobre statistike, zar ne. Vest Hem je pogodio stativu u prvoj minuti, a zatim odmah u roku od nekoliko minuta, Njukasl se obrušio na drugu stranu i postigao dva brza gola. Svaka im je čast, vratili su se i postigli pogodak neposredno prije poluvremena. Ali onda, početkom drugog poluvremena, sve je odmah bilo gotovo", objasnio je slavni golgeter.

Širer se dotakeo gola "Čekićara":

"Bilo je to užasno vrijeme za primanje pogotka. Bilo je to strašna izveda Botmana. Izgubio je Zumu, i pustio ga na tada ne baš sjajnog od Poupa. Ali Njukasl je bio u pravu. Neki od njihovih prolazaka. Neka njihova dorada. Moglo je i moralo biti više. Otići u Vest Hem i zabiti pet golova na način na koji su oni to učinili, to su neki veliki mečevi. Bilo je to sjajno gostovanje Njukasla. Upravo ono što su trebali. Četiri pobjede zaredom”, prenosi "Hitc"