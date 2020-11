Široki Brijeg demolirao Radnik i vratio se u borbu za vrh tabele

Ekipa Širokog Brijega upisala je ubjedljivu pobjedu protiv Radnika u meču 15. kola Premijer lige BiH na svojoj Pecari, a oni su na kraju slavili rezultatom 5:0.

Široki je već u 20. sekundi mogao doći do gola, no udarac Pervana otišao je malo preko gola, da bi već u četvrtoj minuti domaći tim stigao do prednosti. Ćorić je centrirao, a gol postiže Jović.

Domaći tim je nastavio s napadima prema golu Radnika, propustili su nekoliko prilika, a onda drugi postižu u 30. minuti kada je golmanu gostiju ispada lopta, a Jurić pogađa za 2:0. Već tada je bilo jasno pitanje pobjednika, a tačku na sjajno prvo poluvrijeme Širokog Brijega stavio je Jović golom u 33. minuti.

Već tada je bilo jasno da Radnik nema ništa tražiti u Širokom, u drugom poluvremenu trudili su se da ne prime što više pogodaka, a domaći tim četvrti gol postiže u 71. minuti kada je Medić bio strijelac, da bi ubrzo nakon toga Angelov postigao peti gol za domaći tim.

Ovom pobjedom Široki Brijeg se popeo na petu poziciju sa 24 osvojena boda, koliko ima i Tuzla City, a oni sada imaju samo četiri boda manje od Zrinjskog koji je na trećoj poziciji.

S druge strane, Radnik je u izuzetno teškoj situaciji pred nastavak sezone jer imaju samo 11 bodova i dva više od Krupe koja je u zoni ispadanja.

(Klix.ba)