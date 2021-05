Široki Brijeg u Tuzli lovi Evropu

U okviru 31. kola M:tel Premijer lige BiH fudbaleri Široki Brijeg u nedjelju će gostovati kod Slobode, a po riječima trenera Tonija Karačića pred njegovom ekipom ključno je razdoblje za ostvarenje cilja, a to je plasman u Evropu.

"Za očekivati je da će biti nezgodna utakmica. Oni su dolaskom novog trenera u nekom valu pozitivnih rezultata i igraju dosta kvalitetnije nego prije. Očekujem dosta tešku utakmicu, činjenica je da mi u svakoj od ovih utakmica gledamo da do kraja ostvarimo svoj cilj, a to je da pobjeđujemo kako bismo se plasirali u Europu", kazao je Karačić.

Osvrnuo se i na utakmicu prošlog kola u kojoj su Široki Brijeg i Tuzla siti na "Pecari" odigrali bez pogodaka.

"Prošlu utakmicu mogli smo kvalitetnije riješiti, ali nismo to napravili. Međutim, borba i želja igrača je bilo na visokoj razini, a to očekujem i za ovu utakmicu. Najavio sam da ćemo se boriti do kraja, pa ćemo se na takav način postavit", dodao je Karačić.

Kristijan Medić neće biti spreman za utakmicu u Tuzli, a izvan konkurencije zbog akumuliranih kartona su i Božo Musa i Mijo Šabić.

Susret je najavio i prvotimac Jure Obšivač koji je rekao da je cilj plasman u Evropu i da u ekipi vlada dobro raspoloženje pred odlazak u Tuzlu.

"Cilj je u ući u Europu i to je dobro za nas igrače i za klub. Mislim da smo dobra klapa i da ćemo dati sve od sebe za ostvarenje našeg cilja. Ovo je neugodno gostovanje, ali mi u svakoj utakmici idemo na pobjedu i ako budemo dali sve od sebe i budemo pravi na terenu, tada pozitivan rezultat ne bi trebao doći u pitanje", naglasio je Obšivač.

Po njegovim riječima, utakmica će biti psihološki biti teža za Široki, nego za domaćina Slobodu, koja nema rezultatski imperativ.

"Oni u ovu utakmicu ulaze sigurno dosta rasterećeni, ali mi se moramo bazirati na sebe i svoju igru. Međutim, mi idemo na pobjedu i dati ćemo sve od sebe da to i ostvarimo", zaključio je Obšivač.

Široki Brijeg je trenutno na četvrtom mjestu tabele Premijer lige BiH sa 52 boda, dva manje od trećeplasiranog Veleža i dva više od Zrinjskog koji je na petom mjestu. Te tri ekipe u preostala tri kola boriće se za treće i četvrto mjesto koje vode u UEFA konferencijsku ligu sljedeće sezone.