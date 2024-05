Široki dočekuje Sarajevo sa mladim snagama

Igračima Širokog Brijega preostalo je još odigrati posljednju utakmicu u sezoni.

Ekipa Borisa Pandže u nedjelju će ugostiti Sarajevo na čitlučkim Barama s početkom u 17 sati i tako spustiti zavjesu na ovu sezonu.

"Nadamo se kako će ovo biti posljednja utakmica u Čitluku i da od sljedeće sezone krećemo s utakmicama na našoj Pecari. Sarajevo je u dobrom ritmu u posljednje vrijeme, podigli su se i neće biti lako", kazao je Boris Pandža i otkrio kako ponovno ima određenih kadrovskih problema.

"Pranjić i Ćavar imaju crvene kartone iz prošle utakmice, Barišić ima tri žuta kartona, Chinedu ne trenira ovaj tjedan zbog problema ložom i što se tiče igračke križaljke opet smo u problemu. Međutim, nadam se kako ćemo sastaviti momčad za ovaj susret od naših mladih igrača i siguran sam da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu protiv Sarajeva. Nemam straha od ničega, vjerujem u ove mlade lavove", rekao je Pandža.

Trojica debitanata iz prošle utakmice nisu krili zadovoljstvo ostvarenim dječačkim snovima i najavljuju da će u budućnosti biti još bolji.

"Poseban je osjećaj debitirati za Široki Brijeg i to je san mladog igrača. Jako sam sretan zbog prilike i zahvaljujem se treneru Pandži na ukazanom povjerenju", kazao je Marković koji je protiv Sloge počeo od prve minute, a onda svoje mjesto ustupio Josipu Jeliću koji je postao treći najmlađi debitant u istoriji kluba.

"Ovo je bio moj dječački san i jako sam sretan zbog prvog nastupa. Poseban je osjećaj braniti boje svoga kluba i svoga grada. Bilo je stvarno nevjerojatno", rekao je Jelić.

Istoga je razmišljanja i Ivan Kraljević koji od nedjelje nosi epitet najmlađeg debitanta u istoriji kluba.

"Izvanredan osjećaj me preplavio kada sam ušao u igru. To je ostvarenje mog dječačkog sna. Vjerujem da je to san svakog dječaka iz ovog grada. Velika je čast postati najmlađi debitant u povijesti ovog kluba. Zahvalan sam treneru na prilici i nadam se da ću opravdati povjerenje", istaknuo je Kraljević.

