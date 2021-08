Široki i Leotar otvaraju 5. kolo M:tel Premijer lige: "Pecara" čeka prvo slavlje

Od petka do ponedjeljka biće odigrano peto kolo M:tel Premijer lige BiH, a sutra će ga na "Pecari" otvoriti Široki Brijeg i Leotar. Širokobriježani su jedna od tri ekipe koje ne znaju za pobjedu, ali ni za poraz ove sezone, dok Trebinjci na kontu imaju četiri boda.

Nakon odlaska Tonija Karačića, Široki će u petak naveče voditi Jure Ivanković, koji je najavio prvi trijumf ove sezone.

"Idealan je trenutak za prvu pobjedu, dolazi nam protivnik po mjeri. Leotar je čvrsta i kompaktna momčad, vrlo dobri su u defanzivnom bloku. Ipak, sigurno možemo probiti njihovu obranu i tako napraviti dobru uvertiru za nastavak sezone", rekao je Ivanković.

Optimista je i fudbaler Ilija Mašić, koji vjeruje kako ekipa može uvezati pobjede i biti konkurentna za vrh.

"Podbacili smo rezultatski, očekivali smo koji bod više. Nedostajala je jedna pobjeda. Vjerujem kako ćemo u duelu s Leotarom slavili. Analizom smo dodatno upoznali njihovu kvalitetu. Bez ikakvoga potcjenjivanja suparnika, bodovi ovaj put ostaju na 'Pecari'", poručio je Mašić.

Sa druge strane, u Leotaru su svjesni da ih čeka teško gostovanje kod motivisanog domaćina. Branislav Krunić na raspolaganju će imati sve igrače izuzev Zorana Milića, koji ima kartone.

"Mogu da kažem da ekipa dolazi na optimalni nivo gdje možemo odigrati jedan meč u visokom ritmu. Široki je jedna izuzetno kvalitetna ekipa koja ima iza sebe kontinuitet dobrih igara jer oni, otkad postoji Premijer liga, igraju konstantno i u vrhu su bh. fudbala. Nije to ekipa s kojom se ne može igrati. To je ekipa koja voli da igra i to je ekipa, pored Zrinjskog, koja igra u najvećem ritmu", istakao je Krunić.

Parovi 5. kola, petak: Široki Brijeg - Leotar (20), subota: Tuzla siti - Posušje (19), nedjelja: Sarajevo - Radnik (19), Velež - Sloboda (21), ponedjeljak: Željezničar - Rudar (18), Borac - Zrinjski (20).

M:TEL PREMIJER LIGA BiH

1. Sloboda 4 3 1 0 4:1 10

2. Tuzla siti 3 3 0 0 6:2 9

3. Zrinjski 3 2 1 0 5:0 7

4. Sarajevo 4 2 0 2 5:4 6

5. Velež 3 1 1 1 3:3 4

6. Široki 4 0 4 0 1:1 4

7. Rudar 4 1 1 2 3:4 4

8. Leotar 4 1 1 2 1:3 4

9. Željezničar 4 1 1 2 3:6 4

10. Posušje 4 1 0 3 1:5 3

11. Borac 3 0 2 1 1:2 2

12. Radnik 4 0 2 2 2:4 2