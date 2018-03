Široki igra za Evropu i "Želju"

Fudbaleri Širokog Brijega u subotu će na stadionu "Pecara" u derbiju 4. kola Lige za prvaka BH Telecom Premijer lige BiH u hercegovačkom derbiju ugostiti Zrinjski.

Utakmica između drugoplasiranih "plemića" i na poziciji niže Širokobriježana mogla bi značajno uticati na konačan rasplet, a od eventualne pobjede domaćih može profitirati i lider Željezničar ukoliko savlada Radnik. Na drugoj strani, ekipa Gorana Sablića sa nova tri boda povećala bi sebi šanse za ostvarenje vlastitog primarnog cilja, koji glasi izlazak u Evropu, ali bi se uključila i u borbu za sami vrh.

"Želimo prikazati dobru igri i uzeti tri boda. Znamo da Zrinjski neće kalkulirati, obje momčadi će biti otvorene do kraja. Maksimalno vjerujem u dečke. Sve utakmice na 'Pecari' do sada odigrali smo jako kvalitetno i uz napadačku igru. Malo tko nam je uspio parirati i opravdano vjerujem da će bodovi ostati na našem kontu i sada. Našega velikog rivala izuzetno respektiramo, ali budemo li mi na očekivanoj razini, mislim da ćemo na kraju biti zadovoljniji", kazao je Goran Sablić, šef stručnog štaba Širokog.

Za aktuelne prvake računica je jasna. Bodovno su izjednačeni sa liderom Željezničarom pa se nova pobjeda nameće kao imperativ. U protivnom, osim mogućeg bijega "plavih", primaći će im se Široki na tri boda zaostatka.

"Neka trijumfuje bolji i spretniji tim. Ja vjerujem da smo to mi. Ne bavimo se računicama. Svaka je pobjeda bitna, svaki bod je važan. Na 'Pecaru' idemo da se nadigravamo i pokušamo slaviti. Čeka nas teška utakmica, ali smo spremni", kazao je Mario Ivanković.

Željezničar je reprezentativnu pauzu u prvenstvu iskoristio za uigravanje, ali i psihološki oporavak nakon šokantnog remija kada su u Mostaru za samo nekoliko minuta prokockali sigurnu pobjedu od 3:0 i izvukli remi. Uoči utakmice sa Radnikom na snazi je i mobilizacija navijača koji su šetnjom kroz grad još od četvrtka poslijepodne pozivali simpatizere da u što većem broju dođu u subotu na "Grbavicu".

"Sve svoje kapacitete smo usmjerili na utakmicu sa Radnikom. Za nas je to veoma važan meč, znamo šta nam može donijeti, želimo se vratiti na pobjednički kolosijek. Vrijedno smo se pripremali u ovoj pauzi. Nadam se da ćemo u subotu pokazati zašto smo lideri na tabeli. Cijenimo i poštujemo Radnik. Napravili su neke odlične rezultate, ali ja vjerujem u svoje momke i u pobjedu", kazao je Admir Adžem, trener "Želje".

Gosti iz Bijeljine u "Dolinu ćupova" dolaze rasterećeni, ali ne bez ambicija.

"Osvježili smo ekipu u pauzi. Idemo lideru i favoritu, ali to nas ne opterećuje. Pokušaćemo kao i u svim prethodnim utakmicama da dođemo do bodova. Nije to lagan zadatak, ali nije ni nemoguć", tvrdi strateg Radnika Mladen Žižović.

Parovi 3. kola, Liga za prvaka: Željezničar - Radnik (16 časova), Široki Brijeg - Zrinjski (16), Sarajevo - Krupa 18; Liga za opstanak: Borac - Vitez (16), GOŠK - Mladost (16), Sloboda - Čelik (16). Sve utakmice igraju se u subotu.

Liga za prvaka

1. Željezničar 24 17 3 4 41:19 54

2. Zrinjski 24 16 4 4 44:22 52

3. Široki Brijeg 24 14 4 6 38:17 46

4. Sarajevo 24 12 4 8 44:21 40

5. Krupa 24 9 9 6 29:24 36

6. Radnik 24 10 6 8 23:25 36

Liga za opstanak

1. Mladost 24 9 8 7 32:28 35

2. Borac 24 7 6 11 14:24 27

3. Sloboda 24 6 7 11 21:25 25

4. GOŠK 24 7 4 13 22:32 25

5. Čelik 24 5 2 17 19:54 17

6. Vitez 24 1 5 18 9:45 8