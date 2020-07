Široki kompletirao listu pojačanja, u subotu test protiv "Želje"

Više pojačanja nam ne treba, ali ako se na tržištu pojavi "kapitalac", nećemo bježati da ga angažujemo bez obzira na kojoj poziciji igra, rekao je Toni Karačić, šef stručnog štaba Nogometnog kluba Široki Brijeg.

Pripreme tima s "Pecare" ulaze u završnu fazu. Ove godine odlučili su se osloniti većinom na domaće snage, a statistički će biti i najmlađa ekipa u novoj sezoni Premijer lige BiH.

"Iako nam je ostalo još petnaestak dana do početka nove sezone, već imam prvih 11 ili približno izgled prve momčadi. Ekipa je dosta izmijenjena u odnosu na prošlu godinu, s obzirom na to da nas je napustilo čak sedam igrača iskusnijih ovog ljeta. Mi smo mlađi u odnosu na lani, ali i dalje imamo nogometaše, uključujući i neke iz drugog plana, koji znaju da su naši ciljevi visoki i spremni su ih ostvariti", kazao je Karačić.

Ovog ljeta tim iz Hercegovine pojačala su samo dva iskusna igrača. Karačić najavljuje da je s tim brojem vjerovatno i zaključena lista dolazaka. Izuzetak može biti samo ako se pojavi na tržištu igrač koji svojim iskustvom provjereno može donijeti prevagu, a pritom bude i finansijski pristupačan za upravu kluba.

"Mi smo praktično doveli samo dva pojačanja, ako govorimo o onima iz drugih klubova. To su iskusni Jure Obšivač i Tomislav Čuljak. To je za sada sve. Vratili su se neki naši igrači koji su bili na posudbama. Međutim, s obzirom na to da je prelazni rok dosta dug, na tržištu će biti dosta igrača, hajmo reći nekih 'kapitalaca', pa ćemo, ako nam se pruži neka mogućnost, dovesti još nekoga. Pritom ne želimo gomilati momčad, može doći još samo jedan novajlija", istakao je Karačić.

Napominje da nema određenu poziciju na kojoj bi mu trebao još jedan fudbaler.

"Nećemo bježati od kvalitetnog imena na bilo kojoj poziciji, ako se pojavi takav. Mi sada već imamo neku fizionomiju tima za narednu sezonu i na svakoj poziciji najmanje dva rješenja. I sa ovom sada situacijom smo maksimalno konkurentni", tvrdi Karačić i dodaje:

"Međutim, s obzirom na situaciju kod nas i u svijetu, uvjeren sam da je veliki broj igrača na tržištu koji neće lako naći angažman i uskladiti neke svoje prohtjeve po pitanju novca. Klubovi će se orijentirati na svoju bazu, niko se neće tako lako razbacivati novcem, tako da će i tim igračima koji traže angažman prohtjevi biti nešto optimalniji."

Širokobriježani su trenutno u sedmici u kojoj će odigrati ukupno četiri utakmice. Praktično svaki drugi dan po jednu. Već su odradili provjere protiv Posušja, Čapljine, u četvrtak protiv Veleža, dok ih u subotu čeka utakmica sa Željezničarom u Sarajevu.

"Poslije toga imaćemo još generalku protiv Šibenika i onda tjedan dana pripreme za prvu utakmicu nove sezone Premijer lige BiH protiv Tuzla sitija. Utakmice nakon duge pauze donose pražnjenje igrača i u psihološkom i u fizičkom smislu. To je momenat gdje igrači daju maksimum, pa se dogode lakše ozljede. Branimir Cipetić će nakon utakmice sa Veležom jedno vrijeme biti 'aut'. Ima još nekoliko igrača sa lakšim ozljedama, pa ćemo zato protiv Željezničara biti u nešto 'šarenijem' sastavu", zaključio je Karačić.