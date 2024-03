Siti bez po muke savladao Kopenhagen, Real remizirao sa Lajpcigom

Branilac titule, Mančester Siti je večeras na svom "Etihadu" savladao danski Kopenhagen sa 3:1 i nakon što je i kao gost u prvom meču slavio istim rezultatom pronašao mjesto među osam najboljih u Evropi.

Iskoristio je menadžer "Građana" dobar rezultat pred revanš i razliku u klasi između dvije ekipe da odmori nekoliko ključnih igrača, a prolazak dalje nije se ni dovodio u pitanje.

Furiozno je Siti započeo utakmicu i postigao dva gola u prvih deset minuta. Poveo je domaćin već u petom minutu. Hulijan Alvarez je izveo korner sa desne strane pravo na nogu štoperu Manuelu Akandžiju koji se sjajno snašao i zatresao mrežu Kopenhagena.

Alvarez je poslije asistencije postigao pogodak. Argentinski napadač oprobao je udarac sa ivice kaznenog prostora, golman gostiju Kamil Grabara napravio kardinalnu grešku, dopustio da mu lopta pređe preko ruku i završi iza njegovih leđa.

Malo radosti gostima donio je Mohamed Eljunusi na isteku pola časa igre poslije sjajnog duplog pasa sa Orijem Oskarsonom.

Do kraja prvog poluvremena Siti je stigao do trećeg pogotka i to u samom finišu. Igrao se treći minut sudijske nadoknade kada je Rodri dubinskim dodavanjem pronašao Erlinga Halanda, napadač "Građana" uspio da se izbori za poziciju da uputi udarac i nadmudrio Grabaru.

Tempo utakmice opao je u nastavku, ekipa Pepa Gvardiole održavala stečenu prednost i u laganom ritmu stigla do četvrtfinala. Jedino je Mangus Matsen u 66. minutu imao priliku da ublaži poraz Kopenhagena, ali je njegov udarac zaustavio Ederson.

Slobodno možemo da kažemo, dramatičan meč u Madridu na stadionu "Santijago Bernabeu", ekipa Real Madrida se provukla do četvrtfinala preko Lajpciga pošto je večeras bilo 1:1, iako su gosti bili bolji tim u većem dijelu meča. Real je ukupnim rezultatom 2:1 prošao dalje.

Zvižduci koje je dobio Real Madrid sa tribina stadiona najbolje govore o tome kako je igrala ova ekipa u prvom poluvremenu, Lajpcig je bio taj koji je igrao bolje, izostao je samo gol i čini se da je domaćin prepotentno ušao u ovaj meč.

Openda je imao par dobrih situacija pred golom domaćina, Ćavi Simons je takođe imao veliku šansu, ali gola u mreži domaćina nije bilo.

Sa druge strane, Real je igrao katastrofalno, ispod svog renomea, otuda i oni zvižduci.

Fudbaleri Lajpciga su nastavili sa agresivnošću na startu drugog poluvremena, igrali su veoma rizično, čekali da im se to isplati, bilo je ponovo par opasnih napada, ali Real je čuvao prednost stečenu u prvoj utakmici.

Velika nervoza i kod jednih i kod drugih tokom drugog poluvremena, čini se da je mirne duše sudija mogao da pokaže i crveni karton za Vinisiusa koji je udario Orbana koji se našao na travi. Umjesto crvenog - samo žuti za fudbalera Reala. Možda i situacija koja je okrenula tok meča.

Možda i najveću šansu za Real propustio je Kros kada je Gulaši uspio da odbrani udarac krajnjim naporom, a domaćin je konačno zaigrao onako kako se od njih očekuje od 60. minuta.

I onda u 65. minutu fantastična akcija Real Madrida.

Kažnjen je Lajpcig za rizičnu igru, Kros je presjekao loptu do Belingema koji idealno šalje loptu Vinisiusu koji pogađa za 1:0, odnosno 2:0 u ukupnom rezultatu.

Nastavio je Lajpcig sa pritiskom, nije imao druge.

Samo minut kasnije odlična odbrana Antonija Ridigera, poslije odlične akcije Lajpciga, šutirao je Olmo, ali je njemački fudbaler uspio da se dobro postavi i da praktično spasi čist gol.

I onda zasluženo izjednačenje, Orban je glavom uspio da savlada Lunjina, kapiten Lajpciga je dočekao loptu sa lijeve strane poslije centaršuta Rauma, i pogodio - 1:1!

Openda je ponovo imao šansu, ali u posljednjih 15 minuta kao da je ponestalo snage, i izmjenama je Karlo Anćeloti uspio da "umrtvi" igru gostiju, pa promjene rezultata nije bilo.

Na kraju velika šansa za Danija Olma koji je divno pokušao sa desetak metara lobom, ali je pogodio samo prečku, Real je večeras pogledala i sreća.

Bilo kako bilo, Real je u četvrtfinalu, ali Lajpcig ima za čim da žali večeras.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.