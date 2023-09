Siti je previše moćan, Zvezda nije izdržala na "Etihadu"

Fudbaleri Crvene zvezde porazom su otvorili ovogodišnju Ligu šampiona koja je zvanično startala večeras.

Prvak Srbije je u okviru prvog kola grupe G vodio na poluvremenu protiv Mančester Sitija, ali je na kraju ipak poražen napustio “Etihad“. Aktuelni prvak Evrope je slavio sa 3:1. Naredni susret Crvena zvezda igra 4. oktobra u Beogradu protiv Jang Bojsa.

Statistika je bila pomalo nestavrna. Domaći su imali čak 37 pokušaja ka golu, od kojih je 16 išlo u okviru gola. S druge strane, Zvezda je imala dva pokušaja u okvir gola.

Zvezda je vodila nakon prvih 45 minuta. Uprkos dominaciji Sitija, crveno-bijeli su na odmor otišli sa vođstvom od 1:0, a najviše zahvaljujući čudesnom golmanu Omriju Glazeru koji je imao nekoliko fantastičnih intervencija. Ređale su se šanse pred izraleskim čuvarom mreže.

Prvo je zaustavio sjajan pokušaj Rodrija, a zatim i Alvareza. Zatim je Haland pogodio prečku, a do kraja prvog dijela Glazer sjajno zaustavlja pokušaj Akea, ponovo Alvereza i na kraju čudesno Fila Fodena. Nagrada za Zvezdu stigla je u 45. minuti.

Bila je to munjevita kontra. Mirko Ivanić je fantastično izbacio Osmana Bukarija koji je izbjegao ofsajd i onda rutinski savladao Edersona. Ovu situaciju je gledao i VAR, ali uzalud.

Na samom startu drugog dijela Siti je poravnao. Sjajno je Haland uposlio Alvareza, a Argentinac se majstorski snašao i prevario do tada nesvladivog Glazera. U 53.minuti poništen je gol Vokera, a u 57. Glazer ponovo sjajan. Prvo zaustavlja pokušaj Alvareza, na loptu natrčava Haland, ali Izraelac ponovo izlazi kao pobjednik. Ipak, u 60.minuti Siti vodi. Do tada junak utakmice Glazer je očajno intervenisao nakon slobodnjaka Alvareza. Na prvu se nije to činilo kao opasan pokušaj, ali Glazer je htio da izboksuje loptu, ali je promašio loptu koja je završila u mreži.

Samo minut kasnije dobar napad Zvezde, ali je Hvang loše zahvatio loptu. Potom je Rodri uputio novi udarac, ali ovaj put lopta ide pored gola. U 65.minuti Haland u velikoj šansi, ali Glazer uz pomoć stative spašava gol. Minut kasnije Alvarez u novoj šansi, ali pogađa spoljni dio mreže. U 69.minuti Glazer ponovo sjajan, ovaj put je zaustavio pokušaj Nunjeza.

Sve je bilo rješeno u 73. minuti. Rodri je bio neometan i pogodio je za 3:1. Do kraja se nisu tresle mreže. Siti je zasluženo ostavrio pobjedu, Zvezda se solidno predstavila, ali nije imala previše šansi. Jednostavno Siti je previše moćan i za mnogo jače protivnike.

Inače, u prvom meču grupe G Lajpcig je kao gost savladao ekipu Jang Bojsa sa 3:1.