Siti kratkih rukava: Kako je Junajted "ukrao" Amorima

Španski stručnjak Ruben Amorim (39) bio je viđen kao nasljednik Pepa Gvardiole, ali ga je tandem bivših operativaca Mančester Sitija nagovorio da prihvati ponudu gradskog rivala Junajteda.

Novinar lista "Manchester Evening News" Samjuel Lakhurst piše da su izvršni direktor Omar Berada i tehnički direktor Džejson Vilkoks tokom boravka u Lisabonu ubijedili mladog stručnjaka da preuzme posrnuli sastav sa "Old traforda" i tako "urušili" dugo građeni plan Sitija za "život poslije Gvardiole".

Lakhurst navodi da je Amorim odavno označen kao prvi među potencijalnim riješenjima za mejsto menadžera Mančester Sitija koje će, citiramo, biti upražnjeno Gvardiolinim odlaskom sljedeće godine. Berada i Vilkoks su imali tu informaciju, tako da su se dobro pripremili i uspjeli da uvjere Amorima u to da plavom mančesterskom klubu slijedi strmoglav pad u narednom periodu i da razlog nije samo suđenje sa Premijer ligom.

Posao im je utoliko bio teži što je Amorimov prvi saradnik u Sportingu, sportski direktor Ugo Vijana, uveliko postigao dogovor sa vlasnicima Mančester Sitija da na "Etihadu" naslijedi dugogodišnjeg transfer "gurua" Ćikija Begiristajna, koji će i sam uskoro napustiti Englesku.

Bilo je zamišljeno da tandem Portugalaca naslijedi tandem Španaca, međutim u sve se umiješao Junajtedov tandem operativaca koji radi prema preporukama novog suvlasnika kluba Ser Džima Retklifa. Podsjećamo, ovaj engleski milijarder zajedno sa grupom investitora otkupio je ljetos dio akcija od američke porodice Glejzer i preuzeo brigu o sportskim pitanjima, nakon čega je na iznenađenje mnogih data podrška Eriku Ten Hagu.

Sada, nakon što je "kidnapovan Gvardiolin nasljednik", pojedini autori na Ostrvu odluku da se zadrži Ten Hag doživljavaju kao dio "master plana" kojim je kupljeno vrijeme i mir za razgovore sa Amorimom.

| Manchester United target Ruben Amorim was NEVER even considered by Man City as a potential successor to Pep Guardiola. pic.twitter.com/n4VytEZf7F