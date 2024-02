Siti moćan u Danskoj, Real minimalno u Njemačkoj

Fudbaleri Mančester sitija savladali su Kopenhagen na "Parkenu" rezultatom 3:1u prvom meču osmine finala Lige šampiona, dok je Real Madrid u Njemačkoj minimlacem savladao ekipu Lajpciga.

Kopenhagen je na svom terenu dočekao aktuelnog šampiona Evrope Mančester siti, a susret je fanstastično počeo za goste. Već u 10. minutu su poveli preko Kevina de Brujnea, ali se domaćin nije predavao.

Stigao je Kopenhagen do izjednačenja u 34. minutu preko Magnusa Matsona, momka koji je prije samo 10 dana potpisao za ekipu iz Danske, na veliko oduševljenje domaćih navijača. Ipak, ’’Građani’’ su u sudijskoj nadoknadi uspjeli da dođu do novog vođstva, a na asistenciju De Brujnea je pogodio Bernardo Silva.

Mančester siti je imao apsolutnu kontrolu u drugom poluvremenu, a u 93. minutu Fil Foden je postavio konačnih 3:1, pa se može reći da će Kopenhagenu trebati pravo čudo na “Etihadu” ukoliko želi da prođe u četvrtfinale.

U drugom večerašnjem meču, Real Madrid je na gostovanju slavio protiv Lajpciga. Za razliku od Sitija, Real Madrid se itekako namučio da dođe do trijumfa. Nije ’’Kraljevski klub’’ izgledao pretjerano ubjedljivo, čini da je odsustvo Belingema itekako uticalo na njihovu večerašnju predstavu.

Tanjug/ AP

Lajpcig je bio taj koji je došao do vođstva u 2. minutu, kada je mrežu Madriđana zatresao Benjamin Šeško, ali je nakon provjere VAR-a glavni sudija Irfan Peljto poništio pogodak zbog ofsajd pozicije.

Igrao se 48. minut kada je Real Madrid stigao do vođstva i to iz prve ozbiljnije situacije pred golom domaćina. Tačnije, Brahim Dijaz je jednim odličnim solo prodorom donio prednost gostima iz Madrida, a ispostaviće se i da je to bio konačan rezultat ovog susreta.

Revanš utakmice su na programu 6. marta.

