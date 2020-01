Siti počastio svoje igrače društvom zgodnih influenserki

Mančester Siti je prošle nedjelje 'asfaltirao' jadnu Aston Vilu u Birmingemu: 6-1. Fudbaleri su za nagradu dobili ležeran ponedjeljak u Češajru, a isti dan su iz Italije su krenule vijesti da na obližnju lokaciju sa milanskog aerodroma Malpensa kreće 15 Instagram 'influencerki'.

Italijanski Dagospia sve je potkrijepio screenshotovima Instagram 'storija' inače 'zaključanih' dama koje su pratiocima uredno radile 'prenos' svog puta od Milana do Knutsforda pa dijelom i samog boravka u resortu tj. priprema za susret sa fudbalerima Sitija.

Dva dana kasnije sve je potvrdio i engleski "Mirror" donoseći i detalje o tome kako su se djevojke nekoliko sati mogle relaksirati i uživati u luksuzu, a onda su autobusom odvedene na žurku sa zvijezdama Sitija.

Sve je potkrijepljeno manje-više neskrivenim objavama samih djevojaka, a na svjetlo dana izvučena su i neka od imena: Marta Tejada, Čiara Đufrida (voditeljka sa Sport Italie i nekad kandidatkinja za Miss Italije), Amira Paula...

Zadaću da odaberu djevojke dobile su dvije italijanske PR agencije, a žurka je bila u Salford Quaysu, instituciji koja se zove Reflexion Lounge. Zna se i da se 15 djevojaka u Mere Resort vratilo u četiri ujutro, a "IG stories" u međuvremenu su 'iscurile' dok su neke od 'influencerka' same brisale vlastite objave tj. fotografije iz Engleske.

Neki engleski mediji tvrde da je italijanki bilo i više, 22, te da je jedan od ljudi bliskih Sitiju sve organizovao puna dva mjeseca, a igračima je predstavljeno kao malo zakašnjeli znak pažnje za Božić.

Šta će na sve reći supruge i djevojke koje nisu ni bile pozvane tek će postati poznato, a navodno već kruže i 'off the record' komentari iz kluba u stilu 'Nema brige, to su samo bile cure iz milanskog Mančester Siti Fan Kluba'.

Ostaje nejasno, a o tome se decidarano još nisu izjasnili ni italijanski izvori bliski djevojkama, niti engleski izvori bliski Sitiju, je li sve znao te možda čak i 'blagoslovio' Pep Gvardiola ili je cijela fešta napravljena bez njegovog znanja i(li) dozvole, prenosi "24sata.hr".