Siti prodaje ulaznice iako se ne igra

Iako je engleski fudbal, kao i svugdje u svijetu trenutno, prekinut do daljnjeg, Mančester Siti prodaje ulaznice za preostale mečeve.

Najnoviji potez Građana zgrozio je mnoge, ali iz Mančester Sitija dali su objašnjenje.

Fudbal će se kad-tad nastaviti, a iz Sitija poručuju da će to smanjiti gužve i olakšati navijačima da se vrate na stadion.

"S obzirom na to da su sve utakmice odgođene do 30. aprila, mi ćemo nastaviti raditi kao i obično te uplate putem kartica za sezonske ulaznice primati i tokom aprila. To će vam osigurati da se vratite na stadion čim se sezona nastavi. Ako nam vodstva saveza i lige savjetuju drugačiji pristup, djelovaćemo u skladu s uputstvima kako bismo osigurali da naši navijači nisu oštećeni", stoji u objašnjenju koje su dobili članovi kluba direktno od Mančester Sitija.