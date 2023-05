Siti produžio saradnju sa veteranom

Iskusni golman, Skot Karson će i naredne godine biti dio Mančester Sitija. "Građani" su objavili na zvaničnim nalozima društvenih mreža da je produžena saradnja sa prekaljenim članom njihovog tima.

"Uzbuđen sam što ću ostati u Sitiju u sezoni 2023/24. Volim da radim sa Pepom, Ćabijem Mansisidorom i našim nevjerovatnim igračima svaki dan. Nadam se da mogu da pomognem svim našim golmanima da budu u najboljem stanju", rekao je Karson prilikom potpisa ugovora.

Ovaj 37-godišnjak se u početku pridružio klubu na pozajmici 2019. do kraja sezone 2020/21. Kada mu je 2021. istekao ugovor sa Derbi Kauntijem, potpisao je za Siti kao slobodan igrač.

Scott Carson has signed a one year contract extension at #ManCity, keeping him at the club until 2024. pic.twitter.com/6Dgopx3YKb