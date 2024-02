Siti zalog za budućnost

Mladi i talentovani krilni napadača Oskar Bob je potpisao novi ugovor sa Mančester sitijem.

Njegov ugovor je isticao na ljeto 2026.

Međutim, norveški internacionalac je svoju budućnost vezao za Mančester siti, nakon što je potpisao produženje ugovora po kom će on ostati fudbaler ''Građana'' do 2029. godine.

We’re delighted to announce Oscar Bobb has signed a contract extension until 2029! pic.twitter.com/CuRecgwWsN