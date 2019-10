Sjajan doček Maradoni u Rosariju

Slavnom Argentincu Dijegu Armandu Maradoni za 59. rođendan priređen je veličanstven doček od Njuel Old Bojsa u meču protiv njegove Himnazije La Plate.

Jedan od najboljih fudbalera u istoriji dobio je fotelju tik pored klupe da iz nje kao trener vodi Himnaziju i ovacije 42.000 navijača na prepunom stadionu "Marselo Bjelsa" u Rosariju.

Na tribinama istaknuto je više transparenata sa Maradoninim likom i obilježjima Njuels Old Bojsa, za koji je svojevremeno kratko igrao "Mali zeleni", dok je na fotelji uz njegov lik bio natpis "Dios" (Bog prim. aut).

Od vremešnog kapitena Njuelsa Maksija Rodrigeza, bivšeg fudbalera Liverpula i Atletiko Madrida, dobio je kapitensku traku takođe sa natpisom "Dios".

Maradonina Himnazija pobijedila je Njuels Old Bojs sa ubjedljivih 4:0.

Good grief, they’ve even given Diego a special chair to watch the game from. pic.twitter.com/V35GikNGgj