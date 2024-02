Sjajan gest Bolonje prema porodici pokojnog "Mihe"

​Fudbalski klub Bolonja napravio je sjajan gest prema porodici preminulog Siniše Mihajlovića.

Italijanski klub je uplaćivao svaku platu koju je srpski stručnjak trebalo da dobije do kraja ugovora, a sve to je javnosti otkrila supruga legendarnog igrača, Arijana.

Mihajlović je preminuo 16. decembra 2022. godine, poslije duge i teške bolesti, a prije toga je morao da napusti mjesto trenera Bolonje.

Ugovor mu je trajao do kraja juna 2023. godine, a Bolonja je ispoštovala sve do kraja i isplatila sav novac Arijani.

"Bolonja je uplaćivala platu mog supruga sve do posljednjeg dana njegovog ugovora u junu 2023. To je nevjerovatan gest koji mi je davao sigurnost u danima konfuzije. Niko od ljudi u klubu nas nije zaboravio, to je poseban klub u posebnom gradu", rekla je Arijana za list "Mesađero".

U nedjelju u podne igraju Lacio i Bolonja, dva kluba za koje je Mihajlović bio vezan.

"To je Sinišin meč, biću na stadionu, vratiću se fudbalu od kojeg sam se udaljila. Moji sinovi su zainteresovani za taj meč, oni su zagriženi navijači Lacija. I navijači Lacija su posebni, učinili su da se ne osjećam samom, voljeli su Sinišu kao i navijači Bolonje", naglasila je Mihajlovićeva supruga.

Mihajlović je Bolonju vodio prvo od 2008. do 2009. godine, a potom i od 2019. godine, na ukupno 131 utakmici.

Srpski trener je takođe bio i na kormilu Fiorentine, Sampdorije, Milana i Torina, a jedno vrijeme je radio i kao selektor Srbije, prenosi "b92".

