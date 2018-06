Sjajan gest navijača: Japanci i Senegalci čistili stadion

Japanski i senegalski navijači oduševili su javnost nesvakidašnjim gestom da poslije utakmica svojih reprezentacija na Svjetskom prvenstvu u fudbalu pokupe smeće sa stadiona.

Prvo su Japanci poslije pobjede nad Kolumbijom (2:1) na stadionu Mordovije u Saransku izvadili unaprijed pripremljene džakove za smeće kako iza njih ništa ne bi ostalo, a onda su i Senegalci, takođe nakon trijumfa nad Poljskom (2:1) na moskovskoj Otkritije areni, čistili tribine.

Upravo se u sljedećem kolu H grupe sastaju Japan i Senegal, što će dodatno obradovati sve one koji rade na održavanju stadiona u Jekaterinburgu, gdje je zakazana utakmica.

Senegal⁠ fans cleaning their section before leaving the stadium after an historic victory.



Class act! pic.twitter.com/YBs3AHDMg3