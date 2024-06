Sjajna atmosfera na ''Vembliju''

Više nego uzbudljiva sezona Lige šampiona polako se bliži kraju i sve će stati u jednu utakmicu na legendarnom "Vembliju", gdje će o tituli novog prvaka Evrope odlučivati Dortmund i Real Madrid. Poslije 11 godina njemački predstavnik bori se za drugi trofej u istoriji, dok će španski velikan, pokušati da obogati već svoju prepunu riznicu, 15. titulom.

20:39 - Atmosfera pred početak utakmice je na visokom nivou.

20:32 - Toni Kros večras igra svoj posljednji meč u Realovom dresu. Naime, da podsjetimo, on je prije nekoliko dana objavio kako mu je ovo posljednja sezona u karijeri te da će se penzionisati nakon Evropskog prvenstva.

Dortmund fans heading into Wembley.. #UCL | #UCLFinal pic.twitter.com/521zkzUqbn

20:10 - Poznato je da su navijači Dotmunda jedni od najvjernijih, pa tako i ne čudi atmosfera koju su napravili prije samo utakmice.

OFFICIAL: BVB starting XI for the Champions League final. pic.twitter.com/2DyOCKq1Wv