Sjajni Banjalučanin otkrio ko mu je uništio transfer u Benfiku

Nekadašnji golman Sarajeva Vladan Kovačević (26) jedan je od najboljih čuvara mreže u Poljskoj.

Rođeni Banjalučanin je član ekipe Rakova s kojom je osvojio Kup, a zatim i istorijsku titulu. Trenutno se zbog povrede trenutno nalazi u Beogradu, a što je iskoristio za gostovanje u podcastu ALESTO kod poznatog novinara Aleksandra Stojanovića.

Kovačević je otkrio kako mu je prošlog ljeta propao transfer u slavnu Benfiku.

"Da, imao sam čak priliku da razgovaram s trenerom Benfike Rodžerom Šmitom, on me je nazvao. Nisam mogao da vjerujem da me Šmit lično zove, kasnije sam sjedio sa sportskim direktorom Benfike... Za mene je to bilo nestvarno, da me tako veliki klub zove da dođem iz malog poljskog kluba, oni su mi objasnili da ću biti praktično njihov projekat. Sve sam bio dogovorio, trebalo je još klubovi da se dogovore, mislio sam da ni to neće biti problem, dolaze ovi ljudi iz Lisabona u Čestohov, velika je to stvar i za Rakov...", priča Kovačević.

San mu je upropastio čovjek koji bi trebalo da mu bude najveća pomoć u njegovom ostvarenju.

"Iskomplikovalo se s agentom, oko menadžerske provizije je bio problem. To sam kasnije saznao, mada sam mogao i da pretpostavim šta je... Igrao sam posljednju utakmicu u sezoni s Pogonom, čekao sam samo da mi jave da krenem... Ali eto, nisam otišao. Bio je poslije težak period za mene, kad tako nešto naglo nestane, malo potoneš... Na kraju, to me je ojačalo jer sam vidio da imam kvalitet za takav klub. Idemo dalje", dodao je.

Kovačević je tada donio odluku.

"Tad sam odlučio da promijenim agenta, nisam želio da imam saradnju s njim, raskinuo sam ugovor i to je to", otkrio je.

Vladan je najavio da će ovoga ljeta vjerovatno napustiti Poljsku. Dotakao se i nastupa za Srbiju. Poznato je da je dobio poziv selektora Dragana Stojkovića, ali se ispriječio jedan problem. Kovačević je sa navršene 22 godine branio za Bosnu i Hercegovinu, a u tim slučajevima UEFA ne dozvoljava promjenu sportskog državljanstva.

"To nije zatvorena tema. S moje strane, daću sve od sebe da jednog dana obučem dres Srbije. Da li će se ostvariti, to nije na meni. Ali ću se truditi, kao i svi ljudi oko mene", rekao je Kovačević u podkastu "Alesto".

