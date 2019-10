Sjajni Partizan savladao Astanu u gostima

Fudbaleri Partizana savladali su kazahstansku Astanu u gostima u drugom kolu grupne faze Lige Evrope.

Partizan je slavio rezultatom 2:1, te došao do tri boda.

Izabranici trenera Sava Miloševića su odigrali odličnu utakmicu, napravili veliki broj prilika za gol, ali su uspjeli da iskoriste samo dve.

Strijelac oba gola je bio Umar Sadik, napadač Partizana je još dva puta matirao golmana Astane Nenada Erića, ali se tada rezultat nije menjao jer je lopta upućena ka golu iz ofsajd pozicije.

Odoljeli su fudbaleri Partizana naletima Astane u finišu meča i ostvarili prvu pobjedu u ovoj sezoni Lige Evrope!

Beogradski tim je dominirao tokom celog toka utakmice, stvorio pregršt šansi, Sadik je postigao dva gola, dva su poništena zbog ofsajda, ali su on, Suma i Asano mogli da matiraju golmana Nenada Erića barem po jednom.

Mnogo prilika je stvorio Partizan, ali je realizovao samo dvije i došao do momenta da strijepi za konačan rezultat poslije fantastičnog gola Sigurjonsena, koji ide dijelom na dušu i Vladimiru Stojkoviću.

Ipak, rezultat je sačuvan i srpski velikan se u Beograd iz Nur-Sultana vraća sa cijelim plenom!

