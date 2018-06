Skače cijena "vatrenih"

Utakmica Hrvatske i Islanda u 3. kolu Grupe C na Svjetskom prvenstvu u Rusiji "vatrenima" ne znači ništa, ali je bila dovoljan motiv medijima u ovoj zemlji da se pozabave vrijednošću selekcije selektora Zlatka Dalića. Hrvatska je na početku prvenstva bila procijenjena na 350 miliona evra, ali nakon dvije pobjede skočila je za 15 miliona evra.

Hrvatska ne samo da je već osigurala plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva u Rusiji, nego će tamo ići sigurno sa prvog mjesta. Do ovog uspjeha su došli zahvaljujući pobjedama protiv Nigerije i Argentine, a sada imaju priliku da se "osvete" Islandu koji je bio ispred njih u kvalifikacijama za ovaj Mundijal. U susret ovom meču Index.hr je objavio da je vrijednost "vatrenih" skočila na 365 miliona evra, te da je ovaj tim u tom segmentu prema Transfermarkt.de 10. na prvenstvu svijeta. Najskuplji igrači u Hrvatskoj su redom Ivan Rakitić (50 miliona evra), Luka Modrić (40), Ivan Perišić (40), Mateo Kovačić (30), Andrej Kramarić (27), Marcelo Brozović (27)...

Današnji rival Hrvatske, selekcija Islanda, je po vrijednosti 25. reprezentacija na Mundijalu i njihovi igrači su na tržištu teški 76 miliona evra. Najveći iznos od toga ide na vezistu Evertona Gilfa Sigurdsona, koji vrijedi 30 miliona evra. Osim njega, samo još dva igrača su dvocifrena i to Alfred Finbogason i Johan Berg Gudmundson, koji vrijede po 10 miliona evra.

Koliko je vrijednost fudbalera otišla u nebo najbolje govori da svi igrači koji su u Rusiji vrijede čak 10,5 milijardi evra. Samo dvije selekcije koštaju više od milijardu evropskih novčanica, i to Francuska (1,08) i Španija (1,03), dok je treća selekcija Brazila, čiji igrači koštaju 981 milion evra.

Da novac ne igra na terenu najbolje se vidi na slučajevima Brazila, Njemačke i Argentine. Niti jedna od te tri selekcije još nije osigurala plasman u narednu rundu, a Argentina je u najtežoj situaciji. "Gaučosi" danas moraju da pobijede Nigeriju i da se nadaju da će Hrvatska savladati Island. U suprotnom, tim, za koji igra jedan od najboljih igrača svijeta Lionel Mesi, može da pakuje kofere i da ide kući.

Zlatko Dalić, selektor Hrvatske, najavio je da će danas pružiti šansu igračima koji su imali manju minutažu do sada, a Dražen Ladić, član stručnog štaba i jedan od onih koji su sa Hrvatskom 1998. osvojili bronzanu medalju na SP u Francuskoj, ističe da tim želi pobjedom da zadrži dobru atmosferu.

"Nećemo se mi zabavljati u toj utakmici jer je ovo SP i na njemu nema opuštanja. Ne želimo izgubiti utakmicu kako ne bismo pokvarili dobro raspoloženje i atmosferu koju imamo", rekao je Ladić i dodao:

"Nakon što smo osigurali osminu finala možemo zaliječiti neke lakše ozljede, a imamo i pet igrača koje treba da sačuvamo od žutih kartona kako bismo mogli igrati u osmini finala", rekao je Ladić.

Ova dva tima su igrala šest puta i do sada Hrvatska ima četiri pobjede i po jedan poraz i remi. Island u Rusiji vodi bivši stomatolog Heimir Halgrimson, koji je zajedno sa Larsom Lagerbakom vodio ekipu prije dvije godine na Evropskom prvenstvu u Francuskoj, gdje su na kraju eliminisani u četvrtfinalu.

"Igrali smo sa Hrvatskom četiri puta u posljednje četiri godine. Često se šalimo da smo kao bračni par koji pokušava da se razvede, ali uvijek ponovo završi zajedno", rekao je Halgrimson.

U Grupi C sve su selekcije u igri za plasman u osminu finala i ova grupa će se ukrštati sa Grupom D. Tamo zasad kolo vodi Francuska, dok je Peru izgubio sve šanse. Francuska i Danska igraju za prvo mjesto, dok se Australija nada porazu Danske, a ujedno mora da savlada Peru. Drugi u ovoj grupi u osmini finala će ići na megdan Hrvatskoj, a to je po trenutnom stanju Danska. Oba meča Grupe C igraju se od 20 časova, dok je rasplet Grupe C od 16 časova.

Najskuplje ekipe u evrima

Francuska 1.080.000.000

Španija 1.030.000.000

Brazil 981.000.000

Njemačka 883.000.000

Engleska 874.000.000

Najskuplji igrači u evrima