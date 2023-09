Skadandal u Napulju: Klub se rugao najboljem igraču (VIDEO)

Viktor Osimen, koji je prošle sezone golovima donio Napoliju prvi Skudeto poslije 33 godine, u središtu je velikog skandala u kojem su ga ljudi zaduženi za društvene mreže u klubu javno ismijali.

Aktuelni prvak Italije je na službenom TikToku objavio video u kojem se ruga Osimenu zbog traženja da izvede penal, koji je promašio u prošlom kolu protiv Bolonje, zbog čega gosti nisu pobijedili, prenosi "Sport klub".

This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted. …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD

Poslije 0:0 na toj utakmici Napoli u prvih pet kola ima samo 8 bodova, čak 7 manje od vodećeg Intera. Očajan ulazak Napolija u odbranu trona obilježilo je na spomenutoj utakmici i to što je Osimen vikao na trenera Rudija Garsiju kada ga je pet minuta pre kraja utakmice zamijenio.

Najbolji strijelac Napolija govorio je svom treneru da pobjedu mora da traži sa dva napadača, a ne da prelazi na sistem 4-3-3. Osimen se kasnije izvinio, ali Napoli je zbog promašaja i bezobrazluka odlučio bizarno da ga kazni.

Prvo je objavljen video na kojem se izruguje njegovoj frizuri i glavi u kojem da upoređuju sa kokosom.

If Napoli’s official TikTok account can do this to Victor Osimhen the Player that brought them Glory last Season by calling Him Coconut then they don’t Deserve Him, Victor Osimhen should ask to leave Napoli in January , Like or Repost if I spoke your Mind . pic.twitter.com/i0dKv011Bq