Skandal: Igrač Sitija pokušao da nasrne na trenera Arsenala (VIDEO)

Kraj derbija Premijer lige između Arsenala i Mančester Sitija donio je tenzije koje su mogle da prerastu u fizički sukob, a u centru istih bili su fudbaleri "Građana" Kajl Voker i Erling Haland.

Naime, njih dvojica su ušli u verbalni sukob sa pomoćnim trenerom Arsenala Nikolasom Hoverom koji je svojevremeno bio član Sitijevog osoblja.

Voker i Haland su krenuli u svlačionicu, na snimku se vidi da je Hover nešto dobacio defanzivcu kluba iz Mančestera, a ovaj se vratio i unio mu se u lice. Ubrzo se stvorila velika gužva, da bi se sukob završio bez posljedica.

A nakon što su Pepa Gvardiolu pitali na konferenciji šta se to desilo, Španac je rekao:

''Znam šta se dogodilo, ali ne želim ništa da kažem. Oni to znaju'', kratak je bio Pep.

Kyle Walker trying to start a fight with the Arsenal security team pic.twitter.com/cQPSGt5THb