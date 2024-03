Skandal bez presedana: Sudija svirao kraj dok je Real davao gol (VIDEO)

Utakmica između Valensije i Real Madrida okončana je na bizaran način.

"Kraljevski" klub se vratio nakon minusa od dva gola, da bi u dubokoj nadoknadi postigao još jedan, međutim, sudija Hesus Hil Mansano je prije toga svirao kraj (2:2).

Glavni arbitar se posljednji put oglasio u trenutku kada je Brahim Dijas poslao loptu u šesnaesterac, nakon čega je Džud Belingem glavom zatresao mrežu domaćih.

Real Madrid have been ROBBED! This video shows a GENUINE SCANDAL!pic.twitter.com/JrGsUBX9cR