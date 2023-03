Skandal potresa evropskog fudbalskog velikana

Fudbalski klub Benfika našao se u velikim problemima. Kako prenose portugalski mediji, portugalski sud je pokrenuo istragu protiv kompanije koja upravlja klubom zbog navodne poreske prevare.

Kako se navodi, u sve je upleteno i nekoliko menadžera Benfike, a u optužbama se navodi da su otvorili "fond za izdavanje lažnih faktura".

Pored toga, među glavnim osumnjičenima našli su se Luis Felipe Vijeira, koji je obavljao funkciju predsjednika kluba od 2003. do 2021. godine, kao i Domingo Soares De Oliveira, koji je trenutni predsjednik kompanije "Benfika SAD", koja upravlja fudbalskim klubom.

so Benfica Football Club and its president and CEO just got charged with tax fraud https://t.co/oUoR9qQ48l