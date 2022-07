Skandal potresa klub, potukli se trener i direktor Torina

Veliki skandal potresa italijanski Torino, klub za koji nastupaju srpski reprezentativci Saša Lukić, Vanja Milinković-Savić i Nemanja Radonjić.

Nevjerovatne scena viđene su u Austriji na pripremama italijanskog kluba. Naime, isplivao je snimak na kom se vidi tuča trenera Torina Ivana Jurića i sportskog direktora Davida Vanjatija.

Vanjati je došao u Austriju kako bi posjetio ekipu i ušao je u ozbiljan sukob s trenerom Jurićem. Njih dvojica su najprije ušli u ozbiljnu verbalnu raspravu zbog sastava ekipe.

Jurić je bio frustriran jer mu nisu dozvolili da dovede igrače koje je želio. Trener Torina je Vanjatiju rekao da se on pita oko sastavljanja tima, a Vanjati je odgovorio da se Jurić ne pita ništa, na šta mu je hrvatski stručnjak rekao da "odje**".

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama se vidi tuča, ali i čuje veliki broj uvreda.

(Kurir sport)

Torino manager Ivan Jurić and sporting director Davide Vagnati got into a fight today, just 17 days before Torino’s season starts. Vagnati: “I make the squad.” Jurić: “You don’t make s**t.” pic.twitter.com/7FHYJoeSW1