Skandal u derbiju Premijer lige: Pomoćni sudija laktom udario igrača Liverpula (VIDEO)

Derbi 30. kola engleske Premijer lige nije razočarao jer su Liverpul i Arsenal odigrali sjajnu utakmicu i podijelili bodove na "Enfildu".

Međutim, derbi je ostao u sjeni skandala kojeg je izazvao pomoćni sudija Konstantin Hacidakis.

Naime, on je laktom udario igrača Liverpula Endija Robertsona, a sve su to revnosno snimile televizijske kamere.

Sve se dogodilo nakon što je glavni sudija označio kraj prvog poluvremena.

U posljednjim trenucima tog poluvremena Robertson je dobio žuti karton. Kada je krenuo prema svlačionici želio je razgovarati sa pomoćnim sudijom Hacidakisom.

Tada sudija podiže ruku i laktom udara u glavu Robertsona.

Kakav će na kraju biti epilog ostaje da se vidi.

Podsjećamo, nedavno je Aleksandar Mitrović kažnjen sa osam utakmica zabrane igranja jer je odgurnuo glavnog sudiju.

What's up with the linesman elbowing Robertson? pic.twitter.com/lZ5gcxhu8q