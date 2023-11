Skandalozan potez i primljen gol (VIDEO)

Nestvaran gol viđen je sinoć u trećoj engleskoj ligi na utakmici između Barnslija i Vajkombija (1:0).

Igrala se 91. minuta, rezultat je bio 0:0. Golman Vajkombija Maksimilijan Strijek čuvao je nogama jednu loptu i čekao da ga napadne netko od domaćih igrača kako bi je potom uzeo u ruke te ukrao koju sekundu u završnici utakmice.

Prišao mu je Sem Kosgrove i odgurnuo ga tako da je poljskom golmanu ispala lopta. Sudac nije svirao prekršaj, a Kosgrove je poslao loptu u praznu mrežu za veliko slavlje na tribinama. Uzalud se Strijek žalio sucu da je fauliran.

Barnsley scored this goal in the 91st minute against Wycombe! pic.twitter.com/EK2AXAepC9