Skender: Zaslužena pobjeda, čestitam igračima na karakteru

Zaslužena pobjeda, čestitam igračima na karakteru, poručio je Dino Skender, šef stručnog štaba Nogometnog kluba Široki Brijeg nakon što su njegovi puleni slavili u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Kupa BiH rezultatom 2:1 protiv Veleža.

U utakmici odigranoj na čitlučkom stadionu Bare u 24. minuti poveli su domaći golom Ivana Pranjića. Velež se u susret vratio pogotkom Ante Hrkaća, a konačnih 2:1 postavio je Marko Capan.

"Naš je cilj bio pobijediti s obzirom na to da smo zadnju utakmicu izgubili na gostovanju Igmanu. Bilo nam je bitno psihološki se vratiti pobjedom. Bili smo prvih 30-35 minuta jako dobri i poveli smo, nakon toga je Velež preuzeo rizik i počeo napadati. Uslijed toga su došli do izjednačenja iz jedanaesterca. Čestitam dečkima jer su iz toga izašli još bolji, podigli razinu igre i došli do drugog gola. Zaslužena pobjeda, čestitam igračima na karakteru jer nije bilo nimalo lako zbog terena i vremena odraditi ovu utakmicu. Zadovoljan sam kako su dečki karakterno iznijeli utakmicu do kraja. Ovo je dobra prednost za uzvrat, ali znamo kako je ovo tek prvo poluvrijeme", kazao je trener Širokog Brijega Dino Skender.

Revanš između Veleža i Širokog Brijega igra se 14. marta u Mostaru na stadionu „Rođeni“.

