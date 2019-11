Skromni Mane jednim potezom oduševio Engleze

Sadio Mane je uglavnom po pozitivnom prepoznat u engleskoj javnosti, a zbog skromnosti i prizemnosti ga brojni ljubitelji fudbala u Engleskoj redovno hvale.

Posljednji potez vrijedan hvala, Englezi su prepoznali u tome što je napadač Liverpula pomogao svom reprezentativnom osoblju i ekonomima da ponesu pakete sa vodom pri izlasku iz autobusa senegalskog nacionalnog tima.

While others just walk past it, Sadio Mane stops and helps to offload the stuff from the team bus. pic.twitter.com/yTGoEX6srH