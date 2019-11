Skromnom treneru se pokvario stari auto, golmani ga iznenadili novim

Čuveni hrvatski trener golmana Željko Nježić dobio je od svojih nekadašnjih "poletaraca" Dominika Livakovića i Josipa Čondrića, nesvakidašnji poklon - novi automobil.

Livaković, golman hrvatske reprezentacije i Dinamo Zagreba nije zaboravio šta je sve za njega učinio Nježić u svakakvim vremenskim uslovima, a slična je stvar i sa Čondrićem, kapitenom i najboljim igračem Istre.

Zbog svega toga su, kada je starom 73-godišnjem treneru otkazao Ford star 30 godina, skovali plan da ga zamijene novim autom.

"Znate, nikad nisam volio da se namećem, guram, hvalim. Uvijek sam bio u pozadini. I kad sam branio, a i sad. Ovo što su mi momci priredili, pa to je fenomenalno. Tri dana ne spavam od uzbuđenja", opisao je Nježić zvani Deda za "Index".

On je istakao da pamti svakog od stotinjak golmana koliko je podigao, a otkrio je i zbog čega koristi neke od "tajni" poput jame sa pijeskom. Tu tajnu od Željkovog učenja nije zaboravio ni Livaković koji se zajedno sa Čondrićem dao u akciju.

"Čondrićev brat me je pozvao u petak i rekao da se u ponedjeljak pojavim na dogovorenom mjestu. Ništa mi nije bilo jasno, ali sam ipak došao. Tamo su bili Čondra i Livi koji su stajali ispred parkiranog auta. Nisam mogao da vjerujem. Rasplakao sam se tamo, a i svako malo zasuzim kad se sjetim šta su uradili", priča Nježić.

Neke od njegovih metoda dostupne su i na Youtubeu, a navodno ih koriste i slavni golmani poput Manuela Nojera iz Bajern Minhena.

"Za to sam čuo, ali ne mogu da tvrdim da je to istina. Ne znam, tamo je trener golmana Tapalović, možda ga je on uputio na te snimke. Znam da se Andreas Kepke, nekadašnji slavni golman Njemačke, koristio vježbama s gumama koje sam ja patentirao, a na njih me uputio legendarni Biće Mladinić. Još uvijek sve pratim, proučavam inovacije u treninzima. Nedavno sam bio u Londonu gdje sam došao kod našeg mladog golmana Karla Žigera. Tamo sam gledao na djelu De Heu, Kaspera Šmajhela, Kurtou. Deda i dalje prati trendove", našalio se Nježić.