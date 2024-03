Skupo pojačanje Čelzija završilo sezonu zbog povrede

Fudbaler Čelzija Romeo Lavija propustiće ostatak sezone zbog povrede butnog mišića, saopštio je londonski klub.

Lavija je krajem ljetnjeg prelaznog roka prešao u Čelzi iz Sautemptona za 58 miliona funti, ali je odigrao samo 32 minuta za londonski klub, u utakmici protiv Kristal Palasa 27. decembra u Premijer ligi.

Tokom te utakmice 20-godišnji fudbaler doživjeo je ozbiljnu povredu butine i od tada nije igrao.

’’Fudbaler sredine terena Romeo Lavija će nažalost propustiti ostatak sezone jer se nije dovoljno oporavio od povrede“, navodi se na klupskom sajtu.

Lavija je propustio prvi dio sezone zbog povrede skočnog zgloba. Belgijski fudbaler se neće oporaviti na vrijeme za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj.

On je prošlog ljeta odbio ponudu Liverpula kako bi prešao u Čelzi, sa kojim je potpisao sedmogodišnji ugovor.

Prošao je mlade selekcije Anderlehta prije nego što je 2020. godine prešao u Mančester siti, gdje nije bio zadovoljan minutažom pa je prešao u Sautempton.

Romeo Lavia will miss the rest of the season through injury. He’s played just 32 minutes since joining Chelsea last summer pic.twitter.com/cHjBRG83uk