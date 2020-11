Slavili Barselona, Juventus,Junajted, PSŽ, Borusija Dortmund i Lacio

Fudbaleri Barselone savladali su na gostovanju kijevski Dinamo sa 4:0 u četvrtom kolu grupe G Lige šampiona.

Tako je osigurala prvo mjesto i plasman u osminu finala, baš kao i Juventus.

Dosta su se izabranici Ronalda Kumana mučili u prvom poluvremenu, da bi u nastavku slomili žilavog rivala.

Treba reći da Holanđanin nije mogao da računa na nekoliko standardnih prvotimaca, između ostalih, i na Lionela Mesija.

Led je probio Seržinjo Dest u 52. minutu, da bi ubrzo, u 57, prednost duplira Martin Brejtvajt.

Isti igrač je bio precizan iz penala nešto kasnije, a u nadoknadi vremena u strijelce se upisao i Antoan Grizman.

Za razliku od Barselone, Juventus je do trijumfa stigao u nadoknadi vremena, jedva (2:1).

Torinska ekipa je bila u zaostatku, kada je u 19. minutu pogodio Uzuni.

Do pauze su ipak izjednačili i to preko Kristijana Ronalda.

U nastavku Juventus je nastavio sa napadima i pokušajima da stigne do pobjede.

Promašivali su Bernardeski, Ronaldo i Morata, koji je uostalom i bio najbliži, ali je u 77. minutu pogodio stativu.

Činilo se da će utakmica biti završena bez pobjednika, međutim, upravo Morata pogađa u nadoknadi i donosi tri boda svojoj ekipi.

Juventus će protiv Dinama iz Kijeva igrati naredne nedelje. dok će Ferencvaroš tada dočekati Barselonu.

U okviru grupe H Lige šampiona Mančester junajted je bio ubjedljiv protiv Bašakšehira sa 4:1 (3:0), dok je Pari Sen Žermen bio bolji od Lajpciga – 1:0 (1:0).

Tako se situacija na tabeli poprilično zakuvala, pošto je Junajted sada prvi sa 9 bodova, a Francuzi i Nijemci dijele drugo mjesto sa po 6 bodova.

Ipak, razliku bi mogao da napravi međusobni skor, koji je sada na strani "svetaca", pošto je u prvom susretu u Lajpcigu bilo 2:1.

Do trijumfa je PSŽ stigao golom već u 11. minutu. Dosuđen je penal koji je skrivio Marsel Sabicer, a u vođstvo domaćih pretvorio Nejmar.

U nastavku meča smo uglavnom gledali napade Lajpciga i neobično defanzivnu taktiku Parižana i čekanje šanse iz kontre.

Bilo je prilika, a najbolje dvije u prvom delu imali su gosti. Najprije Amadu Haidara u 38. minutu kada mu je golman odbranio udarac, a onda i Emil Forsberg u nadoknadi kada je iz odlične situacije tukao preko gola.

Isti igrač je i na početku drugog poluvremena bio u šansi, ali ovog puta šalje loptu pored desne stative.

I praktično, to je bilo to u ovom susretu. Može se reći da su do kraja i jedni i drugi razočarali, jer nije bilo ofanzive na kakvu su nas navikli i kakav mentalitet gaje trener Tomas Tuhel i Julijan Nagelsman.

U drugoj utakmici grupe H Mančester junajted je ubedljivo sa 4:1 porazio Bašakšehir i tako mu se osvetio za poraz pre tri nedelje u Istanbulu (1:2).

Od samog starta bilo je jasno u kom pravcu će otići ovaj meč, jer je maestralni Portugalac Bruno Fernandeš već u sedmom minutu donio prednost.

Poslije kornera sa leve strane je zahvatio loptu na ivici kaznenog prostora i odatle je zakucao pod prečku gola gostiju.

Isti igrač je već u 19. minutu postigao drugi gol na meču i čak i Turcima je tada bilo jasno da se sa "teatra snova" neće izvući neporaženi.

U 35. minutu je dosuđen penal za Junajted koji je Fernandeš prepustio Markusu Rašfordu, iako je tako mogao da dođe do het-trika.

Mladi engleski napadač je bio veoma siguran sa 11 metara.

Potom je na "Old trafordu" usledilo zatišje sve do 75. minuta kada gosti stižu do utešnog gola. Strijelac je bio Deniz Turuc.

Ali, da pobjeda "crvenih đavola" bude ubjedljiva pobrinuo se Danijel Džejms u nadoknadi za konačnih 4:1.

Fudbaleri Borusije Dortmund i Lacija slavili su u četvrtom kolu grupe F Lige šampiona.

"Milioneri" su savladali Klub Briž sa 3:0, dok su Rimljani bili bolji od Zenita iz Sankt Peterburga sa 3:1.

Njemačka i italijanska ekipa stigle su tako na korak od plasmana u nokaut fazu.

Dortmund je prvi sa devet bodova i fali mu još samo jedan u naredna dva kola kako bi i matematički osigurao 1/8 finala.

Oni su goste iz Belgije pobijedili zahvaljujući Erlingu Halandu, koji je postigao dva gola.

Jednom se u strijelce upisao Džejdon Sančo.

Što se tiče Lacija, oni su odlično odigrali sam start meča i preko Čira Imobilea i Marka Parola poveli.

Artjom Dzjuba je smanjio u 25. minutu, da bi konačan rezultat iz jedanaesterca postavio Imobile iz penala u 55. minutu.

U narednom kolu Dortmund dočekuje Lacio, a Klub Briž će igrati na svom terenu sa Zenitom.

