Slavio pobjedonosni gol pa upao u rupu na stadionu

Cirih je pobjedom na Kipru protiv AEK-a iz Larnake odlično otvorio takmičenje u grupi A Lige Evrope.

Švajcarci su slavili 1:0 golom Benjamina Kololija iz penala u 61. minutu, no utakmicu je obilježila rijetko viđena proslava gola. Presretni Kololi, kojem je to bio prvi evropski gol u karijeri, potrčao je prema oduševljenim gostujućim navijačima nakon što je realizovao penal.

Preskočio je reklame i još jednu zaštitnu ogradu, ali uopšte nije znao da je iza nje omanja provalija koja na stadionima u vatrenijim dijelovima Evrope služi kao bezbjednosna zona protiv utrčavanja navijača u teren.

Kololi je bukvalno nestao, a navijači i saigrači su zabrinuto gledali u kanal nadajući se da njihovom junaku nije ništa. I nije mu ništa bilo. Kololija su ubrzo izvukli na teren. Cirih je zadržao vodstvo do kraja, a kosovski reprezentativac postao hit na internetu.

Haha I don’t think this FC Zurich player realised how deep the drop was! pic.twitter.com/il9i1GqdwK